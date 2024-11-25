На Киев надвигается туман: киевлян предупредили об опасности на дорогах

В Киеве в ближайшие часы ожидается туман. Он продержится до первой половины дня 26 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
По данным спасателей, в ближайшее время в Киеве, а также на юге и востоке области ожидается туман. Он продержится до конца суток, а также ожидается ночью и утром 26 ноября.
Прогнозируемая видимость – 200-500 метров. Объявлен первый, желтый, уровень опасности. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.
Советуем водителям следовать простым, но действенным советам для безопасной поездки:
Пешеходам советуем:
Будьте внимательны и осторожны!
Ранее РБК-Украина писала о том, какой может быть погода в Украине в декабре. В частности, несмотря на традиционно холодные зимы, общая климатическая тенденция свидетельствует о постепенном потеплении в Украине.
По данным синоптиков, во вторник, 26 ноября, в Украине ожидается преимущественно сухая погода. Но на востоке и западе прогнозируется мокрый снег.
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