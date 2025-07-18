На Київ насувається негода, жовтий рівень небезпеки: до чого готуватися

Український гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечні метеорологічні явища по території міста Києва та Київської області. Тим часом у КМДА мешканцям і гостям столичного регіону порадили, як діяти під час негоди та що робити у надзвичайних ситуаціях.
Докладніше про небезпечні погодні явища, що наближаються, а також поради спеціалістів і корисні "аварійні" контакти, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
В цілому впродовж доби, 18 липня, погода в Києві та області очікується хмарною, з проясненнями. Вітер - змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря вдень:
Водночас в Укргідрометцентрі попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Києва та області вдень 18 липня. Йдеться про грози (і дощ).
"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили експерти.
Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.
З огляду на такий прогноз погоди, у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА) підготували для громадян низку рекомендацій і поділились важливими контактами (куди можна дзвонити у випадку тої чи іншої аварійної ситуації).
Фахівці нагадали, що під час грози потрібно:
При підтопленні проїжджої частини або тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор" - за номером (044) 284 74 19.
У випадку, коли впало дерево чи зламалися гілки - телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" - (044) 272 40 18.
Якщо ж падіння дерев чи гілок загрожує життю, громадянам радять звертатись до рятувальників:
При травмуванні людей потрібно негайно телефонувати за екстреним номером 103.
Насамкінець при несправності світлофорних об'єктів чи дорожніх знаків - радять звертатися до Центру організації дорожнього руху (ЦОДР) - (050) 387 35 42.
Нагадаємо, раніше українців попередили про небезпечні наслідки негоди найближчими днями - можливі паводки, селеві потоки та навіть зсуви ґрунту в деяких областях.
Крім того, ми розповідали, як погода на початку липня "вдарила" по врожаю - які культури постраждали від спеки й злив найбільше.
Читайте також, як діяти, щоб вберегти здоров'я під час грози вдома, у транспорті або ж на природі.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Укргідрометцентру у Facebook і Telegram, прес-служба КМДА (офіційний портал Києва).
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