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На Київ насувається негода, оголошено "жовту" небезпеку

14:52 13.07.2026 Пн
2 хв
Гроза прогнозується не тільки сьогодні, а й на завтра
aimg Валерій Ульяненко
Фото: блискавки над Києвом під час грози (Getty Images)

В Києві у найближчу годину та упродовж 14 липня очікуються грози. У столиці оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, негода очікується у найближчу годину і утримається до кінця доби 13 липня, а також триватиме всю наступну добу. Крім того, прогнозуються хмарність з проясненнями та короткочасні дощі.

Вітер буде північно-західним, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 17-19 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 25-27 градусів.

Правила безпеки під час негоди

Синоптики закликають жителів столиці бути обережними під час негоди та дотримуватися основних рекомендацій:

  • уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі та великих дерев;
  • не паркувати поруч із ними автомобільний транспорт.

Якщо негода спричинила аварійні ситуації на вулицях міста, містянам радять телефонувати до профільних служб:

  • Підтоплення проїжджої частини чи тротуарів - диспетчерська "Київавтодору": 044 284 74 19.
  • Падіння дерев або зламані гілки - аварійно-диспетчерська служба "Київзеленбуду": 044 272 40 18.
  • Загроза життю через падіння дерев чи гілок - рятувальники: 101 або 044 430 37 13 (телефон КАРС).
  • Травмування людей - негайно викликати медиків за номером 103.

Нагадаємо, сьогодні максимальна температура повітря в країні протягом дня становитиме +22...+28 градусів.

Дощі очікуються у західних, північних областях, місцями у центральній частині та на півдні Одещини. На решті території буде сухо.

З вівторка, 14 липня, в Україну прийде потепління. Воно буде комфортним і аномальна спека не прогнозується.

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