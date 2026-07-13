На Київ насувається негода, оголошено "жовту" небезпеку

За даними синоптиків, негода очікується у найближчу годину і утримається до кінця доби 13 липня, а також триватиме всю наступну добу. Крім того, прогнозуються хмарність з проясненнями та короткочасні дощі.

Вітер буде північно-західним, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 17-19 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 25-27 градусів.

Правила безпеки під час негоди

Синоптики закликають жителів столиці бути обережними під час негоди та дотримуватися основних рекомендацій:

уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі та великих дерев;

не паркувати поруч із ними автомобільний транспорт.

Якщо негода спричинила аварійні ситуації на вулицях міста, містянам радять телефонувати до профільних служб: