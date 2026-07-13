На Київ насувається негода, оголошено "жовту" небезпеку

В Києві у найближчу годину та упродовж 14 липня очікуються грози. У столиці оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Укргідрометцентру.
За даними синоптиків, негода очікується у найближчу годину і утримається до кінця доби 13 липня, а також триватиме всю наступну добу. Крім того, прогнозуються хмарність з проясненнями та короткочасні дощі.
Вітер буде північно-західним, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 17-19 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 25-27 градусів.
Синоптики закликають жителів столиці бути обережними під час негоди та дотримуватися основних рекомендацій:
Якщо негода спричинила аварійні ситуації на вулицях міста, містянам радять телефонувати до профільних служб:
Нагадаємо, сьогодні максимальна температура повітря в країні протягом дня становитиме +22...+28 градусів.
Дощі очікуються у західних, північних областях, місцями у центральній частині та на півдні Одещини. На решті території буде сухо.
З вівторка, 14 липня, в Україну прийде потепління. Воно буде комфортним і аномальна спека не прогнозується.