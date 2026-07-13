На Киев надвигается непогода, объявлена "желтая" опасность

По данным синоптиков, непогода ожидается в ближайшее время и удержится до конца суток 13 июля, а также продлится все следующие сутки. Кроме того, прогнозируется облачность с прояснениями и кратковременные дожди.

Ветер будет северо-западным, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет 17-19 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 25-27 градусов.

Правила безопасности во время непогоды

Синоптики призывают жителей столицы соблюдать осторожность во время непогоды и придерживаться основных рекомендаций:

избегать нахождения вблизи рекламных щитов, линий электропередачи и больших деревьев;

не парковать рядом с ними автомобильный транспорт.

Если непогода вызвала аварийные ситуации на улицах города, горожанам советуют звонить в профильные службы: