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На Київ насувається небезпечне метеорологічне явище: до чого готуватись

Четвер 23 січня 2025 13:44
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На Київ насувається небезпечне метеорологічне явище: до чого готуватись У Києві прогнозують небезпечне метеорологічне явище (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Синоптики попереджають мешканців Києва та гостей столиці про наближення небезпечного метеорологічного явища.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Якої погоди чекати у Києві та області найближчим часом

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в найближчу годину - з утриманням до кінця доби 23 січня - у Києві очікується небезпечне метеорологічне явище.

Йдеться про сильний туман, за якого видимість може бути суттєво обмеженою - на рівні 200-500 метрів.

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.

Українцям повідомили також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

На Київ насувається небезпечне метеорологічне явище: до чого готуватись

Попередження УкрГМЦ про небезпечне метеорологічне явище (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В цілому ж на 23 січня синоптики прогнозували у Києві та області хмарність, місцями - невеликий мокрий сніг і дощ

Вітер - переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

У Києві впродовж поточної доби - близько 0 градусів за Цельсієм.

На Київ насувається небезпечне метеорологічне явище: до чого готуватись

Прогноз УкрГМЦ на 23 січня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Україні зима без морозів і чим небезпечний дефіцит снігу.

Читайте також, чому небо над містами України червоніє на заході сонця.

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