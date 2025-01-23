На Київ насувається небезпечне метеорологічне явище: до чого готуватись
Синоптики попереджають мешканців Києва та гостей столиці про наближення небезпечного метеорологічного явища.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Якої погоди чекати у Києві та області найближчим часом
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в найближчу годину - з утриманням до кінця доби 23 січня - у Києві очікується небезпечне метеорологічне явище.
Йдеться про сильний туман, за якого видимість може бути суттєво обмеженою - на рівні 200-500 метрів.
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.
Українцям повідомили також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Попередження УкрГМЦ про небезпечне метеорологічне явище (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В цілому ж на 23 січня синоптики прогнозували у Києві та області хмарність, місцями - невеликий мокрий сніг і дощ
Вітер - переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі та вдень - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
У Києві впродовж поточної доби - близько 0 градусів за Цельсієм.
Прогноз УкрГМЦ на 23 січня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
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