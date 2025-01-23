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На Киев надвигается опасное метеорологическое явление: к чему готовиться

Четверг 23 января 2025 13:44
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На Киев надвигается опасное метеорологическое явление: к чему готовиться В Киеве прогнозируют опасное метеорологическое явление (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупреждают жителей Киева и гостей столицы о приближении опасного метеорологического явления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Какой погоды ждать в Киеве и области в ближайшее время

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в ближайший час - с удержанием до конца суток 23 января - в Киеве ожидается опасное метеорологическое явление.

Речь идет о сильном тумане, при котором видимость может быть существенно ограниченной - на уровне 200-500 метров.

"І уровень опасности, желтый", - отметили синоптики.

Украинцам сообщили также, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

На Киев надвигается опасное метеорологическое явление: к чему готовиться

Предупреждение УкрГМЦ об опасном метеорологическом явлении (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В целом же на 23 января синоптики прогнозировали в Киеве и области облачность, местами - небольшой мокрый снег и дождь

Ветер - преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Киеве в течение текущих суток - около 0 градусов по Цельсию.

На Киев надвигается опасное метеорологическое явление: к чему готовиться

Прогноз УкрГМЦ на 23 января по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Украине зима без морозов и чем опасен дефицит снега.

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