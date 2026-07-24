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На Київ насувається гроза, синоптики попереджають про негоду

11:12 24.07.2026 Пт
1 хв
Чого чекати у найближчі дві години?
aimg Тетяна Степанова
Фото: на Київ насувається гроза (Getty Images)

У Києві та Київській області у найближчі дві години зі збереженням до кінця доби 24 липня липня очікується гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у найближчі дві години зі збереженням до кінця доби в Києві та Київській області очікується гроза.

Оголошений I рівень небезпеки (жовтий).

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних і комунальних підприємств.

Погода в Україні 24 липня

Нагадаємо, за даними синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вдень по всій країні, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вдень 21-26°.

У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність. Вдень місцями короткочасний дощ, по області гроза.

Температура по області вдень 21-26°, у Києві близько 25°.

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