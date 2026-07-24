На Киев надвигается гроза, синоптики предупреждают о непогоде

В Киеве и Киевской области в ближайшие два часа с сохранением до конца суток 24 июля ожидается гроза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие два часа с сохранением до конца суток в Киеве и Киевской области ожидается гроза.
Объявлен I уровень опасности (желтый).
Отмечается, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий.
Напомним, по данным синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Днем по всей стране, кроме большинства южных областей, местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура днем 21-26°С.
В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность. Днем кратковременный дождь, по области гроза.
Температура по области днем 21-26 °, в Киеве около 25 °.