На Киев надвигается гроза, синоптики предупреждают о непогоде

По прогнозу синоптиков, в ближайшие два часа с сохранением до конца суток в Киеве и Киевской области ожидается гроза.

Объявлен I уровень опасности (желтый).

Отмечается, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий.