На Київ насувається гроза, синоптики попереджають про негоду
У Києві та Київській області у найближчі дві години зі збереженням до кінця доби 24 липня липня очікується гроза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозом синоптиків, у найближчі дві години зі збереженням до кінця доби в Києві та Київській області очікується гроза.
Оголошений I рівень небезпеки (жовтий).
Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних і комунальних підприємств.
Погода в Україні 24 липня
Нагадаємо, за даними синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вдень по всій країні, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі, грози.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вдень 21-26°.
У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність. Вдень місцями короткочасний дощ, по області гроза.
Температура по області вдень 21-26°, у Києві близько 25°.