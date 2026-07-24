На Київ насувається гроза, синоптики попереджають про негоду

У Києві та Київській області у найближчі дві години зі збереженням до кінця доби 24 липня липня очікується гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

За прогнозом синоптиків, у найближчі дві години зі збереженням до кінця доби в Києві та Київській області очікується гроза.

Оголошений I рівень небезпеки (жовтий).

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних і комунальних підприємств.