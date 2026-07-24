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На Киев надвигается гроза, синоптики предупреждают о непогоде

11:12 24.07.2026 Пт
1 мин
Чего ждать в ближайшие два часа?
aimg Татьяна Степанова
На Киев надвигается гроза, синоптики предупреждают о непогоде Фото: на Киев надвигается гроза (Getty Images)
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В Киеве и Киевской области в ближайшие два часа с сохранением до конца суток 24 июля ожидается гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие два часа с сохранением до конца суток в Киеве и Киевской области ожидается гроза.

Объявлен I уровень опасности (желтый).

Отмечается, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий.

Погода в Украине 24 июля

Напомним, по данным синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Днем по всей стране, кроме большинства южных областей, местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура днем 21-26°С.

В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность. Днем кратковременный дождь, по области гроза.

Температура по области днем 21-26 °, в Киеве около 25 °.

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