На Киев надвигается гроза, синоптики предупреждают о непогоде

В Киеве и Киевской области в ближайшие два часа с сохранением до конца суток 24 июля ожидается гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

По прогнозу синоптиков, в ближайшие два часа с сохранением до конца суток в Киеве и Киевской области ожидается гроза.

Объявлен I уровень опасности (желтый).

Отмечается, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий.