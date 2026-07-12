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На Київ насувається гроза, синоптики попереджають про негоду

12:03 12.07.2026 Нд
1 хв
Чого чекати у найближчу годину?
aimg Тетяна Степанова
Фото: на Київ насувається гроза (Getty Images)

У Києві у найближчу годину зі збереженням до кінця доби 12 липня очікується гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по м. Київ! У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 12 липня грози", - йдеться в повідомленні.

Синоптики попереджають про І рівень небезпечності, жовтий.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 12 липня

Нагадаємо, за даними синоптиків, у деяких регіонах України сьогодні, 12 липня, очікуються дощі та грози.

Температура вдень 20-25°; на півдні та південному сході країни 23-28°.

У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 20-25°, у Києві 22-24°.

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