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На Киев надвигается гроза, синоптики предупреждают о непогоде

12:03 12.07.2026 Вс
1 мин
Чего ждать в ближайшее время?
aimg Татьяна Степанова
Фото: на Киев надвигается гроза (Getty Images)

В Киеве в ближайший час с сохранением до конца суток 12 июля ожидается гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по г. Киеву! В ближайшее время с сохранением до конца суток 12 июля грозы", - говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают о I уровне опасности, желтом.

Отмечается, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических предприятий.

Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 12 июля

Напомним, по данным синоптиков, в некоторых регионах Украины сегодня, 12 июля, ожидаются дожди и грозы.

Температура днем 20-25°; на юге и юго-востоке страны 23-28°.

В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 20-25 °, в Киеве 22-24 °.

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