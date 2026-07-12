На Киев надвигается гроза, синоптики предупреждают о непогоде

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по г. Киеву! В ближайшее время с сохранением до конца суток 12 июля грозы", - говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают о I уровне опасности, желтом.

Отмечается, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических предприятий.

Фото: Укргидрометцентр