ua en ru
Нд, 12 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

На Київ насувається гроза, синоптики попереджають про негоду

12:03 12.07.2026 Нд
1 хв
Чого чекати у найближчу годину?
aimg Тетяна Степанова
На Київ насувається гроза, синоптики попереджають про негоду Фото: на Київ насувається гроза (Getty Images)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

У Києві у найближчу годину зі збереженням до кінця доби 12 липня очікується гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по м. Київ! У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 12 липня грози", - йдеться в повідомленні.

Синоптики попереджають про І рівень небезпечності, жовтий.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

На Київ насувається гроза, синоптики попереджають про негоду

Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 12 липня

Нагадаємо, за даними синоптиків, у деяких регіонах України сьогодні, 12 липня, очікуються дощі та грози.

Температура вдень 20-25°; на півдні та південному сході країни 23-28°.

У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 20-25°, у Києві 22-24°.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Київ В'ячеслав Негода Погода в Києві
Новини
Українські дрони уразили Сизранський НПЗ, 10 танкерів та 4 пороми РФ
Українські дрони уразили Сизранський НПЗ, 10 танкерів та 4 пороми РФ
Аналітика
Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі