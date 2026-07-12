На Київ насувається гроза, синоптики попереджають про негоду

У Києві у найближчу годину зі збереженням до кінця доби 12 липня очікується гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по м. Київ! У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 12 липня грози", - йдеться в повідомленні.

Синоптики попереджають про І рівень небезпечності, жовтий.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

Фото: Укргідрометцентр