На Київ насувається гроза, синоптики попереджають про негоду
У Києві у найближчу годину зі збереженням до кінця доби 12 липня очікується гроза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по м. Київ! У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 12 липня грози", - йдеться в повідомленні.
Синоптики попереджають про І рівень небезпечності, жовтий.
Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.
Фото: Укргідрометцентр
Погода в Україні 12 липня
Нагадаємо, за даними синоптиків, у деяких регіонах України сьогодні, 12 липня, очікуються дощі та грози.
Температура вдень 20-25°; на півдні та південному сході країни 23-28°.
У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 20-25°, у Києві 22-24°.