На Киев надвигается гроза, синоптики предупреждают о непогоде
В Киеве в ближайший час с сохранением до конца суток 12 июля ожидается гроза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по г. Киеву! В ближайшее время с сохранением до конца суток 12 июля грозы", - говорится в сообщении.
Синоптики предупреждают о I уровне опасности, желтом.
Отмечается, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических предприятий.
Фото: Укргидрометцентр
Погода в Украине 12 июля
Напомним, по данным синоптиков, в некоторых регионах Украины сегодня, 12 июля, ожидаются дожди и грозы.
Температура днем 20-25°; на юге и юго-востоке страны 23-28°.
В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 20-25 °, в Киеве 22-24 °.