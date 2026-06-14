На Київ насувається гроза: синоптики попередили про негоду

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, у Києві та на Київщині найближчим часом очікуються грози з утриманням до кінця доби 14 червня.

Оголошено І рівень небезпечності - жовтий.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.