RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

На Киев надвигается гроза: синоптики предупредили о непогоде

13:32 14.06.2026 Вс
1 мин
Когда ожидать грозу и надолго ли испортится погода?
aimg Татьяна Степанова
Фото: на Киев надвигается гроза (Getty Images)

В Киеве и Киевской области в ближайшее время ожидается порвршення погоды - надвигается гроза. Объявлен І уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и ГСЧС.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области в ближайшее время ожидаются грозы с удержанием до конца суток 14 июня.

Объявлен І уровень опасности - желтый.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 14 июня, переменная облачность. Днем по всей стране, кроме юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 21-26°; в западных и большинстве северных областей 18-23°.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрКиевВячеслав НегодаКиевская областьГСЧСНепогода в Украине