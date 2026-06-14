На Киев надвигается гроза: синоптики предупредили о непогоде

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области в ближайшее время ожидаются грозы с удержанием до конца суток 14 июня.

Объявлен І уровень опасности - желтый.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.