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На Київ насувається гроза: оголошено жовтий рівень небезпеки

Фото: Київ накриє гроза 9 липня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця дня очікується гроза, місцями шквали вітру 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпеки - жовтий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Фахівці радять закрити вікна, на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт. Водіям рекомендують знизити швидкість.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Погода в Україні

На завтра, 10 липня, в частині областей України оголошено штормове попередження. За прогнозами синоптиків, дощі пройдуть у 10 регіонах як вдень, так і вночі.

Нагадаємо, днями низку західних областей України накрила негода. Через це спостерігались проблеми з електропостачанням, затримувались потяги, а також не працював один з пунктів пропуску на кордоні.

Також ми писали, синоптики дали прогноз погоди в Україні на другий та за сумісництвом найспекотніший місяць літа.

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