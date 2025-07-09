На Киев надвигается гроза: объявлен желтый уровень опасности

Специалисты советуют закрыть окна, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт. Водителям рекомендуют снизить скорость.

При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419.

Если упало дерево или сломались ветви - звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

Также когда падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (телефон ЦОДР).