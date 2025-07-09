На Киев надвигается гроза: объявлен желтый уровень опасности

В Киеве в ближайший час с удержанием до конца дня ожидается гроза, местами шквалы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности - желтый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Специалисты советуют закрыть окна, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт. Водителям рекомендуют снизить скорость.
При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419.
Если упало дерево или сломались ветви - звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.
Также когда падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
При травмировании людей немедленно звоните 103.
При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (телефон ЦОДР).
На завтра, 10 июля, в части областей Украины объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, дожди пройдут в 10 регионах как днем, так и ночью.
Напомним, на днях ряд западных областей Украины накрыла непогода. Из-за этого наблюдались проблемы с электроснабжением, задерживались поезда, а также не работал один из пунктов пропуска на границе.
Также мы писали, синоптики дали прогноз погоды в Украине на второй и по совместительству самый жаркий месяц лета.
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