В частині України оголосили штормове попередження: де чекати негоди

На завтра, 10 липня, в частині областей України оголошено штормове попередження. За прогнозами синоптиків, дощі пройдуть у 10 регіонах як вдень, так і вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Жовтий та помаранчевий рівні небезпеки - це частина системи попередження про небезпечні метеорологічні явища, яку використовує Український гідрометцентр. Вони допомагають визначити рівень загрози для населення та об’єктів інфраструктури.

У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях очікуються сильні зливи, через що запроваджено II рівень небезпечності (помаранчевий).

У Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях прогнозують значні дощі та грози. Синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий).

Погода в Україні у липні

Раніше синоптики оприлюднили прогноз погоди на липень - другий і традиційно найспекотніший місяць літа.

Крім того, в Укргідрометцентрі підсумували погодні умови третьої декади червня 2025 року в різних регіонах України та розповіли, як вони позначилися на рості та розвитку сільськогосподарських культур. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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