ua en ru
Вт, 02 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На Київ насувається гроза

Вівторок 02 липня 2024 15:05
UA EN RU
На Київ насувається гроза Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У найближчі три години зі збереженням до кінця доби вівторка, 2 липня, в Києві очікується гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.

При цьому синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

"Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у КМДА нагадали, куди звертатися у разі надзвичайних ситуацій під час негоди.

  • При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.
  • Якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.
  • Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
  • При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
  • При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).

І рівень небезпечності, який позначається жовтим кольором, означає потенційно небезпечні метеорологічні явища. Це стосується погодних умов, які можуть завдати певних незручностей для людей, а також вплинути на роботу інфраструктури та довкілля.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні аномальна спека до +37 градусів. При цьому у другій половині дня очікуються дощі з грозами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві
NEWS
Орбан міняє тактику. Для чого прем'єр Угорщини приїхав до Києва і до чого тут Мелоні
Орбан міняє тактику. Для чого прем'єр Угорщини приїхав до Києва і до чого тут Мелоні
DAILY
Детективна історія. Що відбувається всередині НАБУ та хто бореться за контроль над Бюро
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Детективна історія. Що відбувається всередині НАБУ та хто бореться за контроль над Бюро