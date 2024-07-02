На Киев надвигается гроза
В ближайшие три часа с сохранением до конца суток вторника, 2 июля, в Киеве ожидается гроза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.
При этом синоптики объявили первый уровень опасности.
"Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, в КГГА напомнили, куда обращаться в случае чрезвычайных ситуаций во время непогоды.
- При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419.
- Если упало дерево или сломались ветви - звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.
- Также когда падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
- При травмировании людей немедленно звоните 103.
- При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (телефон ЦОДР).
I уровень опасности, который обозначается желтым цветом, означает потенциально опасные метеорологические явления. Это касается погодных условий, которые могут нанести определенные неудобства для людей, а также повлиять на работу инфраструктуры и окружающей среды.
Погода в Украине
По прогнозу синоптиков сегодня в Украине аномальная жара до +37 градусов. При этом во второй половине дня ожидается дождь с грозами.
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