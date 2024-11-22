Київ "накрив" снігопад. Що відбувається на дорогах і вулицях міста (фото)

Нагадаємо, раніше синоптик УкрГМЦ Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповіла, що сніг у Києві буде "у два заходи".

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