Киев "накрыл" снегопад. Что происходит на дорогах и улицах города (фото)

Во второй половине пятницы, 22 ноября, Киев начало засыпать снегом.
РБК-Украина рассказывает, как изменились дороги и улицы столицы Украины.
Сегодняшний снег покрывает остатки того, который выпал в городе накануне.
Как результат - заснеженные деревья, фонари, беседки. Немало снега - под ногами местных жителей и гостей столицы.
Парк "Владимирская горка" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
На дорогах столицы работает снегоуборочная техника.
Несмотря на это, движение транспорта в городе несколько затруднено. Поэтому водителям стоит быть бдительными, соблюдать ПДД и безопасную дистанцию.
Снег влияет на движение по дорогам города (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Двигаться по городу сегодня может быть непросто и водителям электросамокатов или велосипедов.
Электросамокаты и велосипеды засыпало снегом (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
А вот прогуляться по заснеженным улочкам парков и скверов сегодня можно. Главное - тепло одеваться.
Прогулка по снежному городу (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
В некоторых локациях столица смотрится по-зимнему сказочно.
Заснеженный Киев (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Коммунальщики работают даже там, где не ездят машины. Ведь пешеходам также важно иметь возможность передвигаться по городу.
Снег изменил город и добавил работы коммунальщикам (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Напомним, ранее синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина рассказала, что снег в Киеве будет "в два захода".
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