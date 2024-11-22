Киев "накрыл" снегопад. Что происходит на дорогах и улицах города (фото)

Напомним, ранее синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина рассказала, что снег в Киеве будет "в два захода".

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