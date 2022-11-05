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Київ накрило туманом: синоптики розповіли, скільки він протримається

Фото: Київ зранку накрив густий туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Київ сьогодні, 5 листопада зранку накрив густий туман. Синоптики прогнозують, що він протримається до кінця дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"У Києві вранці 5 листопада до кінця дня утримається туман, видимість 200-500 м", - попередили в повідомленні.

Разом з тим синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Своєю чергою КМДА оприлюднило рекомендації фахівцям під час керування автомобілем у тумані. Необхідно дотримуватися таких порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Погода в Україні

Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозують невеликі опади місцями на сході. При цьому у центральних та східних областях вночі та вранці подекуди туман. На решті території буде сухо та хмарно з проясненнями.

Стовпчики термометрів вдень в середньому покажуть +7 +12 градусів, у північно-східних областях лише +3 +8 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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