На сході дощі, а в центрі туман: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 5 листопада, у східних областях України очікуються дрібні дощі. Проте на решті території нашої країни буде суха погода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні невеликі опади можливі місцями на сході України. При цьому у центральних та східних областях вночі та вранці подекуди туман. На решті території буде сухо та хмарно з проясненнями. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вдень прогнозується в районі +7 +12 градусів, у північно-східних областях лише +3 +8 градусів. В Одеській, Івано-Франківській та Закарпатській областях до +16 градусів.
Вночі температура повітря в середньому +1 +6 градусів, а на північному сході близько нуля.
Погода в Києві
У столиці сьогодні без опадів. Вдень буде хмарно з проясненнями. Вітер південно-східний до 10 м/с.
Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +8 +10 градусів, а вночі +4 +6 градусів.
Нагадаємо, синоптики вважають, що майбутня зима в Україні може виявитися теплішою, ніж минулого року.
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