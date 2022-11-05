Киев накрыло туманом: синоптики рассказали, сколько он продержится

"В Киеве утром 5 ноября до конца дня удержится туман, видимость 200-500 м", - предупредили в сообщении.

Вместе с тем синоптики объявили 1 уровень опасности, желтый.

В свою очередь КГГА обнародовала рекомендации специалистам при управлении автомобилем в тумане. Необходимо следовать таким советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Погода в Украине

Напомним, сегодня в Украине прогнозируется небольшие осадки местами на востоке. При этом в центральных и восточных областях ночью и утром местами туман. На остальной территории будет облачно с прояснениями.

Столбики термометров днем в среднем покажут +7+12 градусов, в северо-восточных областях лишь +3+8 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.