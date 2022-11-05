Киев накрыло туманом: синоптики рассказали, сколько он продержится

Киев сегодня, 5 ноября, утром накрыл густой туман. Синоптики прогнозируют, что он продлится до конца дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"В Киеве утром 5 ноября до конца дня удержится туман, видимость 200-500 м", - предупредили в сообщении.
Вместе с тем синоптики объявили 1 уровень опасности, желтый.
В свою очередь КГГА обнародовала рекомендации специалистам при управлении автомобилем в тумане. Необходимо следовать таким советам:
Напомним, сегодня в Украине прогнозируется небольшие осадки местами на востоке. При этом в центральных и восточных областях ночью и утром местами туман. На остальной территории будет облачно с прояснениями.
Столбики термометров днем в среднем покажут +7+12 градусов, в северо-восточных областях лишь +3+8 градусов.
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