Київ накрила сильна гроза та злива

У столиці оголошено І рівень небезпечності. Деякі райони накрив дощ, небо заповнили блискавки, почався грім.

В окремих районах області - гроза та шквали вітру 15-20 м/с.

Варто зазначити, що раніше синоптики попереджали про негоду у Києві та області.

Погода в Україні

Погода в Україні буде дощовою та спекотною цього тижня, з 4 до 7 липня. При цьому місцями очікуються грози.

За прогнозом синоптиків, у липні в Україні буде тепліше за норму на 1-2 градусів. Середньомісячна температура прогнозується у межах від 20 до 25 градусів тепла, у Карпатах 16-18 градусів.