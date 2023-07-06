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Дощі з грозами та "неймовірна" спека. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

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Україна, Четвер 06 липня 2023 07:00
Дощі з грозами та "неймовірна" спека. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Дощі з грозами в Україні очікуються сьогодні, 6 липня, у західних, північних, і у більшості центральних областей. Водночас максимально, на півдні, температура повітря підніметься до +36 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Північ

В Сумській та Чернігівській областях очікуються дощі з грозами. При чому температура повітря буде триматись вдень на рівні +27..+32 градусів.

Південь

На півдні, як і вчора, опадів очікувати не варто. Тут цілий день буде триматись стійка спека. Днем температура підніметься максимально до +36 градусів. Найбільш спекотно буде у Херсонській та Миколаївській областях.

Схід

На сході також не варто чекати дощів. Правда, тут буде трішки холодніше, ніж на півдні. Вдень температура повітря підніметься максимально до +34 градусів.

Захід

А ось на заході продовжать лити дощі, як і день тому. Опади з грозами будуть у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій областях. Середня температура вдень тут буде триматись на рівні +27 градусів. В деяких областях - до +28.

Дощі з грозами та &quot;неймовірна&quot; спека. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

Київ

Синоптики ще вчора попередили про опади з грозами у Києві та області, особливо вдень. В регіоні температура вдень підніметься до +34 градусів, у Києві - до +32. Через погіршення погоди, в столиці енергетики переведені у посилений режим роботи.

"Енергетики переведені в підвищену готовність, щоб у разі аварій якнайшвидше повертати світло в домівки киян", - йдеться в повідомленні.

В ДТЕК зауважують, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів.

"Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", - додали спеціалісти.

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