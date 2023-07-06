Киев накрыла сильная гроза и ливень

В столице объявлен I уровень опасности. Некоторые районы накрыли дождь, небо заполнили молнии, начался гром.

В отдельных районах области - гроза и шквалы ветра 15-20 м/с.

Следует отметить, что ранее синоптики предупреждали о непогоде в Киеве и области.

Погода в Украине

Погода в Украине будет дождливой и жаркой на этой неделе, с 4 по 7 июля. При этом местами ожидаются грозы.

По прогнозу синоптиков, в июле в Украине будет теплее нормы на 1-2 градусов. Среднемесячная температура прогнозируется в пределах от 20 до 25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов.