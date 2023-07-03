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На Україну насувається спека до +36 градусів: прогноз погоди на тиждень

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Понеділок 03 липня 2023 17:59
На Україну насувається спека до +36 градусів: прогноз погоди на тиждень Фото: На Україну насувається спека до +36 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Погода в Україні буде дощовою та спекотною цього тижня, з 4 до 7 липня. При цьому місцями очікуються грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

За даними синоптиків, завтра переважно буде без опадів, однак у західних та північно-східних областях вдень місцями очікується короткочасний дощ та гроза.

Температура повітря вночі становитиме +13 +18 градусів, а на півдні країни до +22. При цьому вдень очікується +26 +31 градус, а у західних областях до +22 +27.

У середу та четвер, 5 та 6 липня, в західних, північних та більшості центральних областей прогнозуються короткочасні дощі з грозами. На решті території буде без опадів.

Крім того, в Україні очікується підвищення температури на 3-5 градусів.

У п'ятницю, 7 липня, в Україні очікуються короткочасні дощі та грози. Лише у південно-східній частині буде без опадів.

Температура у південній та східній частині вночі становитиме +20 +25 градусів, а вдень +31 +36. При цьому в західних областях вночі буде +12 +18, а вдень +20 +26. На решті території країни вночі буде +16 +22 градусів, а вдень +26 +32.

Погода у липні

За прогнозом синоптиків, у липні в Україні буде тепліше за норму на 1-2 градусів. Середньомісячна температура прогнозується у межах від 20 до 25 градусів тепла, у Карпатах 16-18 градусів.

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