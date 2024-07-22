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Київ накрила потужна злива (відео)

Фото: у Києві йде сильний дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні у другій половині дня погода погіршилася. Місто накрила потужна злива та сильний вітер.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Очевидці діляться, що в деяких районах міста вже підтопило вулиці та траси.

На кадрах, окрім сильного дощу, можна помітити рвучкий вітер, який хилить дерева до землі. 

Все небо затягнуто сірими хмарами. Синоптики прогнозують, що дощі та гроза в столиці може протриматися до кінця поточної доби.

 

Затримується громадський транспорт

(Оновлено 15:25). За даними "Київпастрансу", вже затримується рух тролейбусів № 37, 37а по вул. Братиславська з причини скупчення води. 

Крім того, затримується рух тролейбусів  № 41 по вул. Святошинська через погіршення погодних умов. 

На місця вже направили комунальників.

 

Погода в Києві та області

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі та ДСНС попереджали про грозу в Києві та області. Синоптики оголосили 1-й рівень небезпеки (жовтий).

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт. 

Також варто щільно закрити вікна будинків, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, що можуть випасти назовні.

 

До слова, раніше РБК-Україна повідомляло, якою буде погода по Україні сьогодні.

Також ми писали, що після аномальної спеки в Україну прийшли дощі з грозами. Однак таке похолодання, за прогнозами синоптиків, спостерігатиметься недовго.

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