ua en ru
Пн, 22 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Понеділок 22 липня 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики розповіли про погоду на 22 липня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 22 липня, в Україні буде спекотно, але температура не підніметься вище за 34°. До того ж місцями можливі дощі та навіть грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Мінлива хмарність.

В Карпатах, на Прикарпатті, в більшості центральних, південних областей, вдень у Чернігівській та Сумській областях короткочасні дощі, окремі грози; на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 25-30°; у південній частині та східних областях вдень 29-34°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, вдень без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вдень 25-30°; у Києві вдень 27-29°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 22 липня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Попри аномальну спеку, місцями в Україні пройшли потужні короткочасні грози зі шквальним вітром. Негода повалила дерева й паркани, позривала криші будівель та залишила деяких українців без світла.

Додамо, що 16 липня максимальна температура повітря в Києві виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 36° тепла. Попередній рекордний показник 1931 року був перевищений на 0,2°.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Росіяни просунулися у Донецькій і Луганській областях, у Харківській українці контратакують: карти ISW
Росіяни просунулися у Донецькій і Луганській областях, у Харківській українці контратакують: карти ISW
DAILY
Уряд збільшує чек. Хто заплатить більше після зростання податків та чого боїться бізнес
Руслан Кисляк, Катя Мартинчук Уряд збільшує чек. Хто заплатить більше після зростання податків та чого боїться бізнес