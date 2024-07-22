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Киев накрыл мощный ливень (видео)

Фото: в Киеве идет сильный дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве сегодня во второй половине дня погода ухудшилась. Город накрыл мощный ливень и сильный ветер.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Очевидцы делятся, что в некоторых районах города уже подтопило улицы и трассы.

На кадрах, кроме сильного дождя, можно заметить порывистый ветер, который клонит деревья к земле.

Все небо затянуто серыми облаками. Синоптики прогнозируют, что дожди и гроза в столице может продержаться до конца текущих суток.

 

Задерживается общественный транспорт

(Обновлено 15:25). По данным "Киевпасстранса", уже задерживается движение троллейбусов № 37, 37а по ул. Братиславская по причине скопления воды.

Кроме того, задерживается движение троллейбусов № 41 по ул. Святошинская из-за ухудшения погодных условий.

На места уже направили коммунальщиков.

 

Погода в Киеве и области

Напомним, недавно в Укргидрометцентре и ГСЧС предупреждали о грозе в Киеве и области. Синоптики объявили 1-й уровень опасности (желтый).

Специалисты рекомендуют во время грозы избегать нахождения вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также следует плотно закрыть окна домов, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

 

К слову, ранее РБК-Украина сообщало, какова будет погода по Украине сегодня.

Также мы писали, что после аномальной жары в Украину пришли дожди с грозами. Однако такое похолодание, по прогнозам синоптиков, будет наблюдаться недолго.

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