Киев накрыл мощный ливень (видео)

В Киеве сегодня во второй половине дня погода ухудшилась. Город накрыл мощный ливень и сильный ветер.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Очевидцы делятся, что в некоторых районах города уже подтопило улицы и трассы.
На кадрах, кроме сильного дождя, можно заметить порывистый ветер, который клонит деревья к земле.
Все небо затянуто серыми облаками. Синоптики прогнозируют, что дожди и гроза в столице может продержаться до конца текущих суток.
(Обновлено 15:25). По данным "Киевпасстранса", уже задерживается движение троллейбусов № 37, 37а по ул. Братиславская по причине скопления воды.
Кроме того, задерживается движение троллейбусов № 41 по ул. Святошинская из-за ухудшения погодных условий.
На места уже направили коммунальщиков.
Напомним, недавно в Укргидрометцентре и ГСЧС предупреждали о грозе в Киеве и области. Синоптики объявили 1-й уровень опасности (желтый).
Специалисты рекомендуют во время грозы избегать нахождения вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.
Также следует плотно закрыть окна домов, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
К слову, ранее РБК-Украина сообщало, какова будет погода по Украине сегодня.
Также мы писали, что после аномальной жары в Украину пришли дожди с грозами. Однако такое похолодание, по прогнозам синоптиков, будет наблюдаться недолго.
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