Київ накрила негода: місцями зникло світло, вітер валить дерева

За інформацією місцевих Telegram-каналів, через сильні пориви вітру в різних районах столиці падають дерева. Також жителі повідомляють про локальні відключення електроенергії.

У мережі публікують відео, на яких видно, як Київ накрили темні грозові хмари, а сильний вітер розгойдує дерева.

На одному із записів видно, що сильний вітер повалив дерево, вирвавши його із землі разом із корінням.

Крім того, через сильну зливу в окремих районах Києва затопило дороги.

Наразі інформація про можливі пошкодження не надходила.

На тлі перебоїв з електропостачанням у ДТЕК повідомили, що аварійні бригади Києва та області переведені у посилений режим роботи. Енергетики працюють цілодобово, щоб якомога швидше усувати можливі аварії.

Також компанія закликала мешканців ощадливо користуватися електроенергією, щоб не створювати додаткового навантаження на мережу.