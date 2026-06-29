Київ накрила негода: місцями зникло світло, вітер валить дерева

Надвечір 29 червня Київ накрила сильна негода. У столиці різко посилився вітер, небо затягнуло густими хмарами, а в деяких районах почалися перебої зі світлом.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За інформацією місцевих Telegram-каналів, через сильні пориви вітру в різних районах столиці падають дерева. Також жителі повідомляють про локальні відключення електроенергії.
У мережі публікують відео, на яких видно, як Київ накрили темні грозові хмари, а сильний вітер розгойдує дерева.
На одному із записів видно, що сильний вітер повалив дерево, вирвавши його із землі разом із корінням.
Крім того, через сильну зливу в окремих районах Києва затопило дороги.
Наразі інформація про можливі пошкодження не надходила.
На тлі перебоїв з електропостачанням у ДТЕК повідомили, що аварійні бригади Києва та області переведені у посилений режим роботи. Енергетики працюють цілодобово, щоб якомога швидше усувати можливі аварії.
Також компанія закликала мешканців ощадливо користуватися електроенергією, щоб не створювати додаткового навантаження на мережу.
Нагадаємо, 29 червня потужна негода вже наробила лиха у Львові. Через шквальний вітер у місті падали дерева, було пошкоджено контактну мережу, зірвано частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації, а також тимчасово зупинився рух кількох трамвайних маршрутів.
Синоптики попереджали, що 29-30 червня негода охопить значну частину України, зокрема Київ. В Укргідрометцентрі оголосили І рівень небезпечності (жовтий).