Киев накрыла непогода: местами исчез свет, ветер валит деревья

К вечеру 29 июня Киев накрыла сильная непогода. В столице резко усилился ветер, небо затянуло густыми облаками, а в некоторых районах начались перебои со светом.
Об этом сообщает РБК-Украина .
По информации местных Telegram-каналов, из-за сильных порывов ветра в разных районах столицы падают деревья. Также жители сообщают о локальных отключениях электроэнергии.
В сети публикуют видео, на которых видно, как Киев накрыли темные грозовые тучи, а сильный ветер раскачивает деревья.
На одной из записей видно, что сильный ветер свалил дерево, вырвав его из земли вместе с корнями.
Кроме того, из-за сильного ливня в отдельных районах Киева затопило дороги.
Пока информация о возможных повреждениях не поступала.
На фоне перебоев с электроснабжением в ДТЭК сообщили, что аварийные бригады Киева и области переведены на усиленный режим работы. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее устранять возможные аварии.
Также компания призвала жителей экономно расходовать электроэнергию, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сеть.
Напомним, 29 июня мощная непогода уже причинила лихо во Львове. Из-за шквального ветра в городе падали деревья, была повреждена контактная сеть, сорвана часть крыши здания Шевченковской районной администрации, а также временно приостановилось движение нескольких трамвайных маршрутов.
Синоптики предупреждали, что 29-30 июня непогода охватит значительную часть Украины, в частности Киев. В Укргидрометцентре объявили I уровень опасности (желтый).