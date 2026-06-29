Киев накрыла непогода: местами исчез свет, ветер валит деревья

По информации местных Telegram-каналов, из-за сильных порывов ветра в разных районах столицы падают деревья. Также жители сообщают о локальных отключениях электроэнергии.

В сети публикуют видео, на которых видно, как Киев накрыли темные грозовые тучи, а сильный ветер раскачивает деревья.

На одной из записей видно, что сильный ветер свалил дерево, вырвав его из земли вместе с корнями.

Кроме того, из-за сильного ливня в отдельных районах Киева затопило дороги.

Пока информация о возможных повреждениях не поступала.

На фоне перебоев с электроснабжением в ДТЭК сообщили, что аварийные бригады Киева и области переведены на усиленный режим работы. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее устранять возможные аварии.

Также компания призвала жителей экономно расходовать электроэнергию, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сеть.