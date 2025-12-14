Київ може бути без світла до 7 годин за раз: графіки відключень на 15 грудня

Ситуація з енергетикою

Нагадаємо, сьогодні в "Укренерго" заявили, що 15 грудня в Україні продовжать діяти графіки відключень світла для побутових споживачів, а також обмеження потужності для промисловості. Однак відключення будуть не у всіх областях.

Днями глава Кабміну Юлія Свириденко заявила, що зараз в Україні діють три черги графіків погодинних відключень світла. Водночас Кабмін працює над тим, щоб скоротити відсутність електроенергії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що такий результат планують досягти за рахунок скорочення кількості об'єктів критичної інфраструктури.