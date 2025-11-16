Київ може бути без світла до 5 годин за раз: графіки відключень на 17 листопада
У Києві в понеділок, 17 листопада, знову будуть застосовані графіки відключень світла. За один раз електроенергія може відсутня до 5 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.
У компанії поінформували, що вимикатимуть завтра світло в столиці за таким принципом:
- черга 1.1 - світла не буде з 00:00 до 02:30 та з 08:30 до 12:30;
- черга 1.2 - світла не буде з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 23:00;
- черга 2.1 - світла не буде з 19:00 до 23:00;
- черга 2.2 - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 10:00 до 12:30 та з 19:00 до 23:00;
- черга 3.1 - світла не буде з 12:00 до 16:00 і з 22:30 до 24:00;
- черга 3.2 - світла не буде з 12:00 до 16:00;
- черга 4.1 - світла не буде з 02:00 до 06:00, з 14:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00;
- черга 4.2 - світла не буде з 02:00 до 06:00, з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00;
- черга 5.1 - світла не буде з 05:30 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;
- черга 5.2 - світла не буде з 05:30 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;
- черга 6.1 - світла не буде з 15:30 до 19:30;
- черга 6.2 - світла не буде з 08:00 до 10:30 та з 15:30 до 20:30.
Також у ДТЕК попередили, що в разі змін інформацію будуть публікувати у своєму Telegram-каналі.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, сьогодні в "Укренерго" заявили, що 17 листопада в Україні продовжать діяти графіки відключень для побутових споживачів. Без електроенергії можуть бути від до чотирьох чергових одночасно, що є гірше, ніж було сьогодні, 16 листопада. Відключення будуть протягом всієї доби.
Варто зазначити, що графіки відсутності електроенергії були посилені після того, як в ніч на 8 листопада Росія здійснила комбіновану атаку по Україні. Ворог бив по країні дронами і ракетами, а метою стали енергетичні об'єкти.
Зокрема, в "Центрэнерго" заявили, що це була наймасовіша атака по їх двох ТЕС. В результаті обидві - Зміївська і Трипільська - були зупинені і припинили генерувати електроенергію.