Київ може бути без світла до 5 годин за раз: графіки відключень на 17 листопада

У Києві в понеділок, 17 листопада, знову будуть застосовані графіки відключень світла. За один раз електроенергія може відсутня до 5 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

Також у ДТЕК попередили, що в разі змін інформацію будуть публікувати у своєму Telegram-каналі.

У компанії поінформували, що вимикатимуть завтра світло в столиці за таким принципом:

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, сьогодні в "Укренерго" заявили, що 17 листопада в Україні продовжать діяти графіки відключень для побутових споживачів. Без електроенергії можуть бути від до чотирьох чергових одночасно, що є гірше, ніж було сьогодні, 16 листопада. Відключення будуть протягом всієї доби.

Варто зазначити, що графіки відсутності електроенергії були посилені після того, як в ніч на 8 листопада Росія здійснила комбіновану атаку по Україні. Ворог бив по країні дронами і ракетами, а метою стали енергетичні об'єкти.

Зокрема, в "Центрэнерго" заявили, що це була наймасовіша атака по їх двох ТЕС. В результаті обидві - Зміївська і Трипільська - були зупинені і припинили генерувати електроенергію.