Киев может быть без света до 5 часов за раз: графики отключений на 17 ноября
В Киеве в понедельник, 17 ноября, снова будут применены графики отключений света. За один раз электроэнергия может отсутствовать до 5 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.
В компании проинформировали, что будут выключать завтра свет в столице по такому принципу:
- очередь 1.1 - света не будет с 00:00 до 02:30 и с 08:30 до 12:30;
- очередь 1.2 - света не будет с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 23:00;
- очередь 2.1 - света не будет с 19:00 до 23:00;
- очередь 2.2 - света не будет с 00:00 до 02:30, с 10:00 до 12:30 и с 19:00 до 23:00;
- очередь 3.1 - света не будет с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;
- очередь 3.2 - света не будет с 12:00 до 16:00;
- очередь 4.1 - света не будет с 02:00 до 06:00, с 14:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;
- очередь 4.2 - света не будет с 02:00 до 06:00, с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;
- очередь 5.1 - света не будет с 05:30 до 09:00 и с 15:30 до 19:30;
- очередь 5.2 - света не будет с 05:30 до 09:00 и с 15:30 до 19:30;
- очередь 6.1 - света не будет с 15:30 до 19:30;
- очередь 6.2 - света не будет с 08:00 до 10:30 и с 15:30 до 20:30.
Также в ДТЭК предупредили, что в случае изменений информацию будут публиковать в своем Telegram-канале.
Отключение света в Украине
Напомним, сегодня в "Укрэнерго" заявили, что 17 ноября в Украине продолжат действовать графики отключений для бытовых потребителей. Без электроэнергии могут быть от до четырех дежурных одновременно, что является хуже, чем было сегодня, 16 ноября. Отключения будут в течение всех суток.
Стоит отметить, что графики отсутствия электроэнергии были усилены после того, как в ночь на 8 ноября Россия осуществила комбинированную атаку по Украине. Враг бил по стране дронами и ракетами, а целью стали энергетические объекты.
В частности, в "Центрэнерго" заявили, что это была самая массовая атака по их двум ТЭС. В результате обе - Змиевская и Трипольская - были остановлены и прекратили генерировать электроэнергию.