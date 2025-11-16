Киев может быть без света до 5 часов за раз: графики отключений на 17 ноября

В Киеве в понедельник, 17 ноября, снова будут применены графики отключений света. За один раз электроэнергия может отсутствовать до 5 часов.

Также в ДТЭК предупредили, что в случае изменений информацию будут публиковать в своем Telegram-канале.

В компании проинформировали, что будут выключать завтра свет в столице по такому принципу:

Отключение света в Украине

Напомним, сегодня в "Укрэнерго" заявили, что 17 ноября в Украине продолжат действовать графики отключений для бытовых потребителей. Без электроэнергии могут быть от до четырех дежурных одновременно, что является хуже, чем было сегодня, 16 ноября. Отключения будут в течение всех суток.

Стоит отметить, что графики отсутствия электроэнергии были усилены после того, как в ночь на 8 ноября Россия осуществила комбинированную атаку по Украине. Враг бил по стране дронами и ракетами, а целью стали энергетические объекты.

В частности, в "Центрэнерго" заявили, что это была самая массовая атака по их двум ТЭС. В результате обе - Змиевская и Трипольская - были остановлены и прекратили генерировать электроэнергию.