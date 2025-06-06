Київ масовано атакують дрони та балістика, є пожежі: що відомо про наслідки обстрілу

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Пожежі фіксують щонайменше в трьох районах Києва

На лівому березі можливі відключення світла

У Києві відомо про трьох постраждалих, двох госпіталізували

Київ перебуває під балістичною та дроновою атакою

Коли почалась атака

Сьогодні, о 00:44 у столиці було оголошено сигнал повітряної тривоги. Майже відразу у місті пролунали вибухи. Як уточнила місцева влада, у Києві працювало ППО.

"Ворожі дрони один за одним на підступах до столиці з кількох напрямків та повітряному просторі міста. Гучно в різних частинах Києва. Працює ППО", - зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Водночас, Повітряні сили повідомили, що місто перебуває під атакою ворожих "Шахедів".

Перші наслідки

Станом на 01:45 відомо про падіння уламків ворожих дронів у декількох районах столиці:

Соломʼянському районі;

Дарницькому районі;

Голосіївському районі.

Як уточнив Ткаченко, у Дарницькому районі зафіксовано падіння на відкритій території у декількох локаціях.

Голосіївський район

Водночас у Голосіївському районі уламки впали на будівлю. Інформація про руйнування та постраждалих встановлюється. Окрім цього внаслідок атаки зафіксовано пожежу на обʼєкті цивільної інфраструктури.

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки пошкодження на території поруч з АЗС.

Дарницький район

У Дарницькому районі також зафіксована пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки. Зафіксовано падіння уламків на дитячий майданчик. Попередньо - без пожежі. Також є інформація про падіння уламків в кількох локаціях.

Шевченківські район

Внаслідок російської атаки у Шевченківському районі пожежа в зоні нежитлової забудови

Соломʼянський район

У Соломʼянському районі пожежа на місці падіння уламків. Екстрені служби на місці. Також у Соломʼянському районі ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку. Є займання - на місці працюють рятувальники.

Під час балістичної атаки ворог завдав удару по звичайному закладу освіти в Соломʼянському районі.

Медики госпіталізували одного постраждалого в Соломʼянському районі.

За даними ДСНС, зафіксовано загоряння на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Проводяться роботи з порятунку людей. Наразі 3 осіб врятовано з квартири на 11 поверсі, подальша роботи тривають. Також пожежа виникла у металевому ангарі, на площі близько 500 кв. м

Святошинський район

Також фіксуються наслідки обстрілу у Святошинському районі.

Деснянський район

Також падіння уламків на трамвайні колії в Деснянському районі столиці.

Ворог б'є по енергетиці

Ткаченко попередив, що на лівому березі Києва, в окремих мікрорайонах, можливі аварійні відключення світла.

"Атака триває. На звʼязку з головами РДА. Зробимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки. Кияни, атака підступна, як і все, що робить Росія-терорист. Перебувайте в укриттях", - написав Ткаченко.

Наразі триває відновлення подачі електроенергії в мікрорайони на лівому березі.