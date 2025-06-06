Киев массированно атакуют дроны и баллистика, есть пожары: что известно о последствиях обстрела

Главное на данный момент:

Пожары фиксируют как минимум в трех районах Киева

На левом берегу возможны отключения света

Из-за обломков повреждены высотка и объект инфраструктуры

Киев находится под баллистической атакой, раздались повторные взрывы

Когда началась атака

Сегодня, в 00:44 в столице был объявлен сигнал воздушной тревоги. Почти сразу в городе раздались взрывы. Как уточнили местные власти, в Киеве работало ПВО.

"Вражеские дроны один за другим на подступах к столице с нескольких направлений и воздушном пространстве города. Громко в разных частях Киева. Работает ПВО", - отметил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В то же время, Воздушные силы сообщили, что город находится под атакой вражеских "Шахедов".

Первые последствия

По состоянию на 01:45 известно о падении обломков вражеских дронов в нескольких районах столицы:

Соломенском районе;

Дарницком районе:

Голосеевском районе.

Как уточнил Ткаченко, в Дарницком районе зафиксировано падение на открытой территории в нескольких локациях.

Голосеевский район

В то же время в Голосеевском районе обломки упали на здание. Информация о разрушениях и пострадавших устанавливается. Кроме этого в результате атаки зафиксирован пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Дарницкий район

В Дарницком районе также зафиксирован пожар на верхних этажах многоэтажки. Зафиксировано падение обломков на детскую площадку. Предварительно - без пожара. Также есть информация о падении обломков в нескольких локациях.

Соломенский район

В Соломенском районе пожар на месте падения обломков. Экстренные службы на месте. Также в Соломенском районе вражеский дрон повредил многоэтажку. Есть возгорание - на месте работают спасатели.

Во время баллистической атаки враг нанес удар по обычному учебному заведению в Соломенском районе.

Святошинский район

Также фиксируются последствия обстрела в Святошинском районе.

Враг бьет по энергетике

Ткаченко предупредил, что на левом берегу Киева, в отдельных микрорайонах, возможны аварийные отключения света.

"Атака продолжается. На связи с главами РГА. Сделаем все возможное, чтобы минимизировать последствия. Киевляне, атака коварная, как и все, что делает Россия-террорист. Находитесь в укрытиях", - написал Ткаченко.

Сейчас продолжается восстановление подачи электроэнергии в микрорайоны на левом берегу.