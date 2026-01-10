Київ до кінця дня має перейти на планове електропостачання та відновити тепло

У Києві та Київській області тривають роботи з відновлення енергопостачання після пошкоджень, завданих обстрілами 9 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко.
За її словами, система теплопостачання у столиці вже запущена. Теплогенеруючі об’єкти подають теплоносій до житлових будинків, а подача тепла безпосередньо в оселі відбувається поетапно. Повне відновлення теплопостачання очікують уже сьогодні.
Ситуація з електропостачанням залишається складнішою. Правий берег Києва майже повністю переведений на планові графіки відключень, тоді як на Лівому березі ще зберігаються аварійні відключення.
За словами прем’єра, енергомережі зазнали значних пошкоджень, а через низькі температури зросло споживання електроенергії. Влада закликає мешканців ощадливо використовувати електроенергію.
"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше збільшити обсяги подачі електроенергії. Проведено необхідну координацію з генеруючими компаніями та всіма профільними службами. Уряд надає повну необхідну підтримку. Очікуємо перехід столиці на планові графіки електропостачання до кінця дня", - зазначила вона.
У Київській області відновлювальні роботи також тривають. Станом на зараз електропостачання вже повернули для 275 тисяч домівок. За прогнозом уряду, світло в оселях мешканців області мають відновити до кінця цієї доби.
У ніч на 9 січня російські війська здійснили масовану атаку на Київ і область, застосувавши десятки дронів, балістичні ракети та крилаті ракети "Калібр". За даними Повітряних сил, столицю атакували з кількох напрямків.
Унаслідок обстрілу в Києві пошкоджено 19 багатоповерхових будинків, під удар потрапило й посольство Катару. Відомо про чотирьох загиблих і 25 поранених.
Через атаку та перевантаження мереж у місті запровадили екстрені відключення електроенергії. У КМДА пояснили, що злив води з систем опалення під час морозів є стандартною технічною процедурою для захисту обладнання.
Мер Віталій Кличко порадив мешканцям за можливості тимчасово виїхати за місто, а вранці повідомив, що теплопостачання вже відновили приблизно у 4 тисячах будинків, відновлювальні роботи тривають.
Сьогодні ж стало відомо, що у Києві було припинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту. Згодом у Міненерго уточнили, що у Києві та на Київщині наразі вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням.
На лівобережних районах Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському, продовжують діяти екстрені відключення. Решта районів поступово повертаються до графіків відключень.
