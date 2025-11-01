Київ і Дніпро переходять на зимові обмеження швидкості: що треба знати водіям
З 1 листопада у Києві та Дніпрі змінюється швидкісний режим руху транспорту.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
За його словами, відповідно до рішень міських рад, завершується період дії літніх обмежень, коли дозволена швидкість на окремих ділянках перевищувала 50 км/год.
У Києві змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год на чотирьох ділянках, а саме:
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- проспект Р. Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);
- проспект Степана Бандери (від вулиці Йорданської до Північного мосту);
- вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту).
У Дніпрі обмеження швидкості з 70 км/год на 50 км/год діє на таких ділянках:
- вулиця Набережна Заводська, за винятком ділянок:
- за 200 м з обох сторін від перехрестя з вулицею Павлова;
- від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;
- за 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вулицею Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена" та вулицею Метробудівською);
- вулиця Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної);
- шосе Запорізьке (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської);
- шосе Донецьке, від перехрестя з вулицею Березинською до дорожніх знаків 5.49 (50) "Дніпро";
- вулиця Сонячна Набережна, від перехрестя з вулицею Любарського до мосту Самарського (за винятком ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);
- міст Центральний;
- міст Кайдацький;
- міст Усть-Самарський.
