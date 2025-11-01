Київ і Дніпро переходять на зимові обмеження швидкості: що треба знати водіям

З 1 листопада у Києві та Дніпрі змінюється швидкісний режим руху транспорту.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

У Дніпрі обмеження швидкості з 70 км/год на 50 км/год діє на таких ділянках:

У Києві змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год на чотирьох ділянках, а саме:

За його словами, відповідно до рішень міських рад, завершується період дії літніх обмежень, коли дозволена швидкість на окремих ділянках перевищувала 50 км/год.

