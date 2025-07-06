Київ, Харків, Запоріжжя і Миколаїв: РФ атакує міста дронами, чути вибухи

Київ

У столиці вибух пролунав близько 01:51. Повітряну тривогу в Києві та області було оголошено о 01:29, дрони атакують місто з півночі.

"Столицю знову атакують російські БпЛА. Може бути чутно роботу ППО. Будьте в безпечних місцях до відбою!", - повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

Очевидці повідомляють про часткове зникнення електроенергії на Виноградарі, Оболоні та в селищі Лютіж у Київській області.

Харків

Перші вибухи у місті пролунали о 01:07 - 01:15, а друга хвиля атаки почалася ближче до 02:00.

Зафіксовані влучання дронів у двох районах міста.

Запоріжжя

У місті також пролунала серія вибухів, повідомляє Суспільне і кореспондент РБК-Україна.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибухи в Запорізькій області спочатку о 01:47, а згодом - о 02:10. За його словами, працюють сили ППО.

Миколаїв

Повітряну тривогу в місті та області було оголошено о 00:42.

О 00:51 повідомлялося про загрозк застосування балістичного озброєння з півдня.

Як повідомляє Суспільне, згодом у місті прогриміла низка вибухів - спочатку о 01:41, потім о 01:47 та о 01:53.

О 02:21 очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив про відсутність постраждалих у місті на даний момент.