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Киев готовится к сносу памятника Щорсу. Ждут решение Минкульта

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Киев, Четверг 09 февраля 2023 18:08
Киев готовится к сносу памятника Щорсу. Ждут решение Минкульта Фото: памятник Николаю Щорсу в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Киевские власти уже готовы к демонтажу памятника Николаю Щорсу. КГГА ожидает от Министерства культуры Украины разрешение на это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.

"Ожидает столица и решения Минкульта, которое позволит убрать и памятник одному из военных главарей большевиков - Щорсу, на чем давно настаивают киевляне", - написал он.

Кто такой Николай Щорс

Щорс - украинский советский военный деятель, один из военных командиров большевиков во время советско-украинской войны.

Щорс был "комендантом" Киева, а также воевал против армии УНР и брал участие в оккупации украинских городов большевиками.

30 августа 1919 года Николай Щорс был убит. С 1930-х годов его имя активно используется российской пропагандой.

Напомним, сегодня в Киеве снесли памятник советскому генералу Ватутину.

Кроме того, в Киеве снесли памятник советскому летчику Валерию Чкалову.

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