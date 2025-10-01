ua en ru
Київ з дощем, на сході до +18: якою буде погода 2 жовтня

Середа 01 жовтня 2025 11:16
Київ з дощем, на сході до +18: якою буде погода 2 жовтня Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 2 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Завтра, 2 жовтня, прогнозуються значні температурні коливання по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її даними, на заході, півночі та частині центральних областей вдень повітря прогріється лише до +10 градусів. Водночас на сході стовпчики термометрів піднімуться до +18 градусів.

У центральних регіонах ситуація буде різною: у Вінницькій та Кіровоградській областях очікується +11 градусів, на Черкащині до +12 градусів, у Полтавській області до +15 градусів, а на Дніпропетровщині до +16 градусів. На півдні прогнозують +16 градусів, без істотних опадів.

Дощі вдень можливі лише у північних областях.

Погода у Києві

У Києві 2 жовтня буде хмарно, з дощем та прохолодно - лише близько +8 градусів. Синоптики радять киянам вдягатися тепліше.

Однак за прогнозом, уже після 5 жовтня температура в столиці поступово зростатиме. Найдовше прохолодна погода збережеться у західних областях, тоді як схід та південь залишатимуться теплими, подекуди до +20 градусів.

