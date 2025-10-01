ua en ru
Киев с дождем, на востоке до +18: какой будет погода 2 октября

Среда 01 октября 2025 11:16
Киев с дождем, на востоке до +18: какой будет погода 2 октября Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 2 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Завтра, 2 октября, прогнозируются значительные температурные колебания по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее данным, на западе, севере и части центральных областей днем воздух прогреется лишь до +10 градусов. В то же время на востоке столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

В центральных регионах ситуация будет разной: в Винницкой и Кировоградской областях ожидается +11 градусов, в Черкасской области до +12 градусов, в Полтавской области до +15 градусов, а в Днепропетровской области до +16 градусов. На юге прогнозируют +16 градусов, без существенных осадков.

Дожди днем возможны только в северных областях.

Погода в Киеве

В Киеве 2 октября будет облачно, с дождем и прохладно - всего около +8 градусов. Синоптики советуют киевлянам одеваться теплее.

Однако по прогнозу, уже после 5 октября температура в столице будет постепенно расти. Дольше всего прохладная погода сохранится в западных областях, тогда как восток и юг будут оставаться теплыми, местами до +20 градусов.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какой будет погода в Украине в октябре - сколько будет осадков и какой будет температура воздуха.

