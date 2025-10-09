Київ додатково виділяє 4 млрд військовим підрозділам та понад 200 млн - ветеранам, - Кличко

За його словами, сьогодні Київрада має збільшити допомогу військовим, зокрема, виділити й розподілити кошти (майже 4 млрд грн), які депутати передбачили на програму "Захисник Києва" на минулій сесії.

"Також плануємо внести зміни в програму "Підтримка киян-Захисників та Захисниць" - збільшити видатки на виплати родинам загиблих захисників, зниклих безвісті, а також сім’ям тих, хто перебуває в полоні", - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що допомога ветеранам та родинам військових збільшується на 210 млн грн.

"У цій сумі також передбачені кошти на компенсацію придбання автомобіля учасникам бойових дій. На переоблаштування житла для наших ветеранів, які отримали поранення і пересуваються на кріслі колісному. А також - на компенсацію за протезування ока та слухопротезування", - розповів мер.

Кличко наголосив, що ці пропозиції були узгоджені з ветеранською спільнотою. І рішення враховують запити ветеранів та їх потреби.