Головна » Новини » Політика

Кличко розповів, як Київ підтримує військових, ветеранів та їхні родини: перелік програм

Київ, Середа 01 жовтня 2025 17:25
Кличко розповів, як Київ підтримує військових, ветеранів та їхні родини: перелік програм Фото: мер Києва Віталій Кличко (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергій Новіков

В лавах Збройних Сил України на сьогодні воює понад 150 тисяч киян, щоб підтримати їх, київська мерія запровадила спеціальні програми для військових, ветеранів та членів їхніх родин.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з захисниками.

"Привітав з Днем Захисників і Захисниць України всіх наших військовослужбовців та вручив 90 відзнак від столиці киянам-захисникам. Сьогодні в лавах ЗСУ понад 150 000 киян. Це люди, завдяки яким столиця живе і працює. А місто робить усе, щоб підтримати своїх воїнів. Від початку року Київ від громади передав на фронт понад 40 000 БпЛА різних типів, 200 систем РЕБ, наземні роботизовані комплекси, автівки. У вересні Київрада збільшила фінансування потреб сил оборони та безпеки ще на 4 млрд грн - за програмою "Захисник Києва". Загалом це вже майже 11 млрд грн від початку 2025-го", - зазначив Віталій Кличко.

Мер наголосив, що окрему увагу Київ приділяє соціальній підтримці військових.

"Окрему увагу приділяємо соціальній підтримці. За програмою "Підтримка киян-захисників та захисниць" уже виплачено понад 950 млн грн на лікування, матеріальну підтримку та допомогу родинам бійців. Щоб військові могли швидко та зручно отримати потрібні послуги, у місті працює Електронний кабінет захисника, де зібрано всю інформацію про пільги, виплати та соцпідтримку. А Київ Мілітарі Хаб став місцем повного супроводу військових та їхніх родин - від юридичної та психологічної до допомоги з працевлаштуванням та навчанням", - розповів Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, в минулому році Київ виділив на підтримку військових понад 10 млрд грн.

В цьому році, попри вилучення центральною владою з бюджету столиці 8 млрд грн, місто знайшло додаткові кошти на ЗСУ.

Нещодавно Київрада проголосувала за збільшення фінансування програми "Захисник Києва" в 2025 році до 11 млрд грн.

