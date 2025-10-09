RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Киев дополнительно выделяет 4 млрд военным подразделениям и более 200 млн - ветеранам, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Киевсовет выделяет дополнительные 4 млрд грн на нужды военных подразделений, а также увеличивает помощь ветеранам и семьям защитников.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, сегодня Киевсовет должен увеличить помощь военным, в частности, выделить и распределить средства (почти 4 млрд грн), которые депутаты предусмотрели на программу "Защитник Киева" на прошлой сессии.

"Также планируем внести изменения в программу "Поддержка киевлян-Защитников и Защитниц" - увеличить расходы на выплаты семьям погибших защитников, пропавших без вести, а также семьям тех, кто находится в плену", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что помощь ветеранам и семьям военных увеличивается на 210 млн грн.

"В этой сумме также предусмотрены средства на компенсацию приобретения автомобиля участникам боевых действий. На переобустройство жилья для наших ветеранов, которые получили ранения и передвигаются на кресле колесном. А также - на компенсацию за протезирование глаза и слухопротезирование", - рассказал мэр.

Кличко отметил, что эти предложения были согласованы с ветеранским сообществом. И решения учитывают запросы ветеранов и их потребности.

 

 

Как сообщалось, всего с начала года Киев выделил на нужды защитников почти 11 млрд грн.

Напомним, в рядах Вооруженных Сил Украины на сегодня воюет более 150 тысяч киевлян, чтобы поддержать их, киевская мэрия ввела специальные программы для военных, ветеранов и членов их семей.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВиталий КличкоВетераны