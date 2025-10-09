Киев дополнительно выделяет 4 млрд военным подразделениям и более 200 млн - ветеранам, - Кличко

По его словам, сегодня Киевсовет должен увеличить помощь военным, в частности, выделить и распределить средства (почти 4 млрд грн), которые депутаты предусмотрели на программу "Защитник Киева" на прошлой сессии.

"Также планируем внести изменения в программу "Поддержка киевлян-Защитников и Защитниц" - увеличить расходы на выплаты семьям погибших защитников, пропавших без вести, а также семьям тех, кто находится в плену", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что помощь ветеранам и семьям военных увеличивается на 210 млн грн.

"В этой сумме также предусмотрены средства на компенсацию приобретения автомобиля участникам боевых действий. На переобустройство жилья для наших ветеранов, которые получили ранения и передвигаются на кресле колесном. А также - на компенсацию за протезирование глаза и слухопротезирование", - рассказал мэр.

Кличко отметил, что эти предложения были согласованы с ветеранским сообществом. И решения учитывают запросы ветеранов и их потребности.