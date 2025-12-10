Київ дає ветеранам до 500 тисяч на адаптацію житла: кому доступна допомога і які умови

Хто з ветеранів зможе отримати допомогу

Українцям розповіли (із посиланням на публікацію заступниці голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марини Хонди), що у столиці затвердили порядок часткової компенсації за переобладнання квартир:

для ветеранів і ветеранок з інвалідністю І групи;

для ветеранів і ветеранок з інвалідністю II групи.

Уточнюється, що така ініціатива реалізується в межах міської цільової програми "Підтримка киян - Захисників і Захисниць".

"Після поранень власна оселя може стати простором із багатьма бар'єрами - від вузьких дверних прорізів до незручних санвузлів", - нагадала Хонда.

Вона зауважила, що місто готове покривати частину витрат - "щоб кожен ветеран і кожна ветеранка могли жити у своїй квартирі вільно, без зайвих перешкод".

На що можна витратити отриману компенсацію

Згідно з інформацією Хонди, компенсація за переобладнання квартир може сягати до 500 тисяч гривень.

При цьому поширюється вона на роботи, необхідні для адаптації житла до індивідуальних потреб ветеранів:

розширення дверних прорізів;

демонтаж і монтаж дверей;

демонтаж порогів та лиштви;

облаштування санітарних кімнат і кухні;

монтаж поручнів;

перенесення електровимикачів і розеток.

Заступниця голови КМДА зауважила, що для багатьох поранених ветеранів такі зміни - не про комфорт, а про базову можливість самостійного життя.

"Коли ми говоримо про переобладнання, йдеться не про ремонт. Це про право Захисників та Захисниць контролювати свій простір: самостійно пересуватися, приймати душ, користуватися кухнею. Це те, що допомагає людині відчути комфорт і незалежність у повсякденних речах", - підкреслила Хонда.

Як ветеранам отримати компенсацію від міста

Щоб отримати компенсацію, ветеранам потрібно подати документи до Центру комплексної підтримки учасників бойових дій "Київ мілітарі хаб" (він супроводжує ветеранів на всіх етапах отримання міських послуг).

Перелік необхідних документів є таким:

заява про компенсацію;

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО);

документ про право власності на житло (за наявності);

згода співвласників житла;

дефектний акт, виданий районною державною адміністрацією (РДА);

фінансові документи, що підтверджують витрати за ремонтні роботи та матеріали;

номер соціального рахунку (IBAN) або картки киянина.

Подати заяву на компенсацію та отримати консультацію можна: